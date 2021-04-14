İçişleri Bakanı Soylu'dan Yıldırım Akbulut'un ailesine taziye ziyareti

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, uzun yıllardır kalp tedavisi görüyordu. Akbulut'un tekrar nükseden rahatsızlığının ardından 10 Nisan'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde yoğun bakıma kaldırıldı.

Tedavisi burada devam eden Akbulut, bugün saat 14.00 sıralarında vefat etti. Akbulut'un vefatının ardından hastaneye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akbulut'un ailesine başsağlığı diledi, doktorlarıyla görüştü. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, “Kişiliği, tavrı, devlet adamlığı, aynı zamanda ben bir dönemde de yakın çalıştım.

Aile kavramına ve kendi ailesine bakışı hakikatten, saydıklarımın her birinde örnek teşkil eden bir yapısı vardı. Anadolu insanının vakarı ve aynı zamanda kucaklayıcılığı kendisindeydi. Bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşallah yaptığı hizmetlerle bu topraklarda çok anılacaktır. Duamız kendisiyle. Ailesine, milletimize, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

