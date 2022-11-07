İçişleri Bakanı Soylu'nun yönettiği operasyondan nefes kesen görüntüler

1,5 ayda iki kez Bursa'ya gelen Bakan Soylu; belirlenen 70 adreste 95 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Soylu, Emniyet Müdürlüğü önünde; Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile operasyona gidecek polisleri uğurladı. Soylu, kahraman polislerin önemli bir operasyona imza attığını söyledi.

4 aydır fiziki ve teknik takip altındaki torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcıları için Meydancık, Selimzade, Anadolu, Panayır ve Yunuseli Mahalleleri'ne şafak vakti operasyon yapıldı. Koçbaşlarıyla evlerinin kapıları kırılan uyuşturucu zanlıları karşılarında polisi görünçce büyük şaşkınlık yaşadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle gerçekleştirilen operasyonda, 12 kilo 536 gram metamfetamin maddesi, 3 kilo 528 gram esrar maddesi, 818,0 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 5546 adet sentetik ecza hap, 6 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 95 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ahmet Burak Öztürk - Hakan Gönül



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