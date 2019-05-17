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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Albayrak sorusunu yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Albayrak sorusunu yanıtladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Albayrak sorusunu yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile aralarının nasıl olduğu sorusunu TGRT Haber'de yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Albayrak sorusunu yanıtladı - Tıkla İzle

Bakan Soylu'nun açıklamaları:

'Böyle bir dedikodu var. Söylediğiniz muhalifler bu tür dedikodu üretirler. Memleketimizin bu kadar derdi varken, bu kadar sorunla karşı karşıyayken eğer biz şahsiyetlerimiz üzerinden, siyaset oluşturacaksak bize yazıklar olsun. Aksine ilk bakan olduğumuz dönemlerden iyi bir sinerji oluştu aramızda. İkimize de verilen büyük sorumluluklar var. İkimizde o kadar işimize gömülüyüz ki canım cicim günlerimiz yok. Eski Türkiye'de olduğu gibi mesai bitince işini bırakan kişiler değiliz. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Böyle bir tabloyu gördükten sonra bütün bunların hepsi bizi üzüyor. Ben de çok üzülüyorum. Biz başka bir anlayışın içindeyiz.

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