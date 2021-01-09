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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik. Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır” ifadelerini kullandı.

DHKP-C'li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır"
Bakan Soylu:"MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız,
DHKP-C'li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır"

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