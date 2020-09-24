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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra siyasette yokum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra siyasette yokum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra siyasette yokum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra siyaseti bırakıp bırakmayacağı ile ilgili soruya "Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım" cevabını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra siyasette yokum - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem özel programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra siyaseti bırakacak mısınız?" sorusuna şu ifadelerle cevap verdi: “Yaklaşık 8 yıldır AK Parti'de çalışıyorum. Yarını önemseyenler olabilir. Çok doğaldır. Benim şahsi kanaatim Türkiye'nin bugünü önemlidir. Bu dönemi iyi atlatmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışıyoruz. Benim bırakabileceğim en büyük miras Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışma şerefidir. Erdoğan'dan sonra siyaset veya bu görevlerle ilgili mezar taşında herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Ama Erdoğan'la çalıştı şerefiyle bitirdi. Bundan daha şeref bir şey yok.”

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