İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Ey Kemal Kılıçdaroğlu, kıskanma ne olur, çalış senin de olur'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi inceleme ve temasta bulunmak üzere geldiği Ağrı'da ilk olarak Ağrı Valiliğince kentte hizmete sunulan KOBİ Merkezini gezdi. Daha sonra Ağrı'da 20 bin kişiye iş imkanı sağlaması beklenen Tekstil Kent Proje alanında gerçekleşen fabrika açılışı ve temel atma törenine katıldı.

‘Doğunun makûs talihi yenilmiştir'

Bakan Soylu, açılışta yaptığı konuşmada Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte yatırımların artarak devem edeceğini dile getirerek, “Siz bu işin acısını, sıkıntısını yaşadınız. Çocuklarınızı okutmak istediniz müsaade etmediler. Bu işin sıkıntısını Ağrı, Şırnak, Hakkâri çekti. Siz bu işin sıkıntısını çektiniz. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Şükürler olsun ki artık Doğu ve Güney Doğu'da artık huzur var. Büyüklerimizin eskiden etrafımızda bir söz söylerdi. “Doğunun makus talihi yıkılmaz” diye. Haklılardı. Yol yok, öğretmen, doktor, okul yok. Yok oğlu yok. Kim gelecek yatırım yapacak. Ama bir şeyi gördük. Bugün Tayip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de büyük bir devrim gerçekleşti. Bu ülkede artık kimse “Doğunun makûs talihi yenilmez” demiyor. Allah'ımıza Binlerce kez şükürler olsun ki birileri istemese de bugün Doğunun makûs talihi yenilmiştir. Avrupa, Amerika kambura yatsa da dünyadaki başka ülkeler kambura yatsa da etrafımızda fitne coğrafyası oluşturmaya çalıştılar da bilmenizi istiyoruz ki Doğunun makûs talihi yenilmiştir” dedi.

‘Ey Kemal Kılıçdaroğlu kıskanma'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, “Bugün burada 11 bin kişilik bir istihdam sağlayacak bir tesisin açılışını gerçekleştirmek için toplandık. Bu sadece Ağrı'ya ait değildir. Bugün Tunceli'de, Mardin'de bu bölgedeki diğer şehirlerde büyük bir atılım içerisindeyiz. Doğu ve Güneydoğuda Anadolu'daki diğer şehirlerimizde sağladığımız huzur ve asayiş sayesinde ve milletimizin sayesinde bu neticeye ulaştık. Yatırımcılarımızın burada yatırım yapmasının önü açıldı. Birileri sağda solda istediği kadar ileri geri konuşsun. Siyaset yapmak adına Türkiye'nin can güvenliği yok. Kimse buraya gelmesin diye dünyaya mesaj vermeye çalışsın. Ama Halep oradaysa arşın burada. Ağrı bugün özellikle bu törenlere aslında bu sözlerin cevabını Ana Muhalefet Partisinin lideri ne vermiştir. Türkiye büyüyor. Kıskanmasınlar, dua etsinler. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, kıskanma ne olur, çalış senin de olur” diye konuştu.

‘İnsanlar artık gece yarısına kadar sokakta rahat gezebiliyorlar'

Terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen hendek olayları ve gerçekleştirdikleri tahribatı hatırlatan Soylu, ”Bundan yaklaşık dört yıl önce Çalışma Bakanı iken, hendek olaylarından dolayı Mardin'de ve diğer şehirlerde sıkıntılar vardı. Buradaki hemşehrilerimiz, ne olursunuz bize destek verin dediklerinde, “Hiç olmazsa ayakta kalalım” diyorlar. Ama biz buralara yatırım yaptık ve bu yatırımlarımıza da sahip çıkacağız. Başkaları Türkiye'yi, Türkiye'nin Doğusuna ve Güneydoğusuna nasıl bakıyor bilmem. Ama bu bölge Allah'a hamt olsun büyük bir şahlanış içerisindedir. Kavuştuğu huzur iklimi ile beraber bunu gerçekleştirmektedir. İnsanlar artık gece yarılarına kadar rahat rahat sokaklarda gezebilmektedirler. Çok çileler çektik. Çok acılar yaşadık. Anneler evlatlarını okula yollarken acaba akşam eve gelebilecekler mi yoksa yaşı tutuyor diye çocuklarını çocuğumu terörist yaparlar mı diye endişe ediyorlardı. Ama şimdi anne babalar artık çocuklarının doktor olmasını mühendis olmasını istiyor, bunu hayal ediyor. Bunun mümkün olabileceğini biliyor ve sabahleyin dualarla çocuklarını umutla okula gönderiyorlar. Bizim çocuklarımıza imkan versinler, imkan verelim hep beraber önlerini açalım bilesiniz ki sadece Türkiye'de değil dünya ya huzur getirirler, barış getirirler. Yeter ki inanalım” ifadelerini kullandı.

‘Etrafımızdaki coğrafyayı da huzur coğrafyası, kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz'

Türkiye'nin ülke olarak bulunduğu coğrafyaya da huzur getireceğini dile getiren Soylu:” Görüyorsunuz İran'ı, Şili'yi, Irak'ı, Suriye'yi görüyorsunuz. Dünyanın birçok ülkesinde bugün sokaklarda karmaşalar var. Şimdi bizim bir misyonumuz daha oluştu. Sadece Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusunu değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ifade etmek istiyorum ki, Ortadoğu'yu da Afganistan'ı da Pakistan'ı da etrafımızdaki coğrafyayı da unutmadık. İstedikleri zaman karıştırabileceklerini düşündükleri Balkanlar'ı da bütün etrafımızdaki coğrafyayı da huzur coğrafyası kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz. Dünyanın ışığı da kardeşliği de bu coğrafyadan yayılacak. Bu toprakların gücünü, bu toprakların potansiyelini ortaya çıkarmak, bu toprakların türküsünü hedefimiz dünyaya haykırmaktır. Yeter ki bugün ortaya koyduğumuz heyecanı koruyalım. Yeter ki bugün yakaladığımız huzur ortamını koruyalım. Hiç merak etmeyin etrafımızdaki coğrafyaya da huzur getiriyoruz, kardeşlik getiriyoruz. Bunu beraber sağlıyoruz. Herkesin örnek gösterdiği sadece buraları zenginleştirmeyeceğiz. Suriye imar ve inşa edilecek. Etrafımızdaki coğrafya Sudan'dan Libya'ya kadar Afganistan'a kadar Pakistan'a kadar bizi örnek alacaklar. Türkiye'yi örnek alacaklar. Bizim çocuklarımız orada o güzel adımları atacak. Oralarda da huzur ve güven ortamını sağlayacağız hedefimiz büyüktür” şeklinde konuştu.

‘221 teröristi ikna ettik'

Huzur ve güvenliğin sağlanması ve terör örgütünü bitirmeye yönelik gerçekleştirilen Kıran Operasyonlarından Kıran-7 operasyonunu başlattıklarını kaydeden Soylu, ”Bakın bugün büyük bir operasyona daha başladık. Kıran-7 operasyonunu. Tunceli Munzur Vadisi'nde başlattık. 2 bin 250 Jandarma ve polisimiz, korucumuz, İçişleri Bakanlığı unsurlarımız ile beraber bir mücadele başlattık. Hep beraber ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmemektedir. Ayrıca terör örgütüne 3 bin 500 kişi katılırken, bugün itibarıyla 108 kişi. Ama bizim ikna ettiğimiz sayı ise 221 kişi. Aileleriyle birlikte işbirliği yaparak teröristleri daha da ikna edip indiriyoruz. Allah ailelerinden razı olsun. Aileleri onlara daha artık oralarda durmayın, gelin diyor. Geliyorlar adalete teslim oluyorlar ve şu ana kadar 108 kişi terör örgütüne katılırken, Biz 2021 kişi bu yıl ikna ettik. Adalete teslim ettik. Anne ve babaların sayesinde. Büyük bir mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra gerçekleşen kurdele kesiminin ardından Bakan Soylu, Doğubayazıt ilçesine geçti.