İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Lice'de 21 ila 24 arası terörist olduğunu biliyoruz'

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde müşterek büyük çaplı “Eren Abluka Sonbahar-Kış-18 (Diyarbakır/Lice Kuzeyi-Lice Güneyi, Bingöl/Sağgöze, Muş/Şenyayla, Batman/Zori) Şehit J.Tğm. Hubeyib Turan” operasyonu icra edildi.

Bahse konu operasyonda, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde; Batman, Bingöl, Diyarbakır ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu timleri ve Polis Özel Harekat timlerinden oluşan 19 Tabur 3651 personel - 253 operasyonel tim görev alıyor. Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.

Bakan Soylu, “Lice bölgesinde en büyük terör operasyonunu bu gece sabaha kadar kahraman jandarmamız, polis özel harekatımız, korucularımız ve tüm unsurlarımız katkılarıyla operasyona başlanmasıyla en büyük Eren Operasyonunu inşallah icra edeceğiz. Temizleye temizleye geliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele konseptini 15 Temmuz 2016'dan itibaren değiştirmesiyle ve talimatları çerçevesinde sürekli operasyon mantığıyla terör örgütünü bulunduğu inlerinde imha anlayışıyla ve ortaya koyduğumuz büyük bir mücadele gücü ve azmine devam ediyoruz” dedi.

“Tendürek'ten Karadeniz'e, Amanoslar'a kadar terör örgütünün daha önce üstlendiği bölgelerin birçoğu şu an tertemiz” diyen Bakan Soylu, “En son Cenabı Allah nasip etti kahraman jandarmamız, polis özel harekat, güvenlik korucularımızın Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirdiği Eren-17 Sonbahar-Kış Operasyonunda yine hedef bölgelerimizden birisi olan Cudi Dağı bölgesinde uzun zamandan beri takibinde olduğumuz ve Tuşumbuya Vadisinde uzun zamandır terör örgütünün orada bulunmasıyla birlikte bizim için bir tehdit oluşturan teröristleri bu operasyon ile etkisiz hale getirmiş olduk” şeklinde konuştu.

Bu sektörde temizlenmeye muhtaç bir sektör olduğunu aktaran Bakan Soylu, “Burada geçen yıl ve bu yıl ve ondan önceki yıl yaklaşık 300 milyon kök kenevir son 3 yılda burada terör örgütünün finansmanına yönelik olarak dikilen kenevir buradan ele geçirildi. Öncelikle terör örgütünün bu bölgedeki finansmanını öldürdük. Şimdide de terör örgütünün bu bölgedeki bütün varlığını kurutacağız. Böyle bir kararlılığımız var. 3650 personel ile bu hareket başladı. Bu hareket ne zaman bitecek? Bu harekatın bitiş tarihi burada bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Teröristler bittiği zaman bu harekat burada bitecek. Kış olmaz, kar olmaz, bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek” diye konuştu.

Harekat alanını açıklayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu harekatın alanı Diyarbakır Lice merkez olmak üzere Muş Şenyayla, Sağgöze, Bingöl ve Batman Sason, Zori bölgesi olmak üzere tam 4 vilayette icra edilecektir. Allah nasip edecek yine bu tepede Lice'de tertemiz diyebileceğiz. Yapılamaz denilen bütün adımları gerçekleştirdiler. Birçok alan terörden temizlendi. Cumhuriyetin birinci asrını kapatıp Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken inşallah Türkiye'nin dağlarında bir tek kalmayacak anlayışı hep beraber gerçekleştireceğiz. Savunma sanayisinde geldiğimiz nokta bütün dünyaya parmak ısırtıyor. Burada icra ettiğimiz harekat kabiliyeti 10-20-30 yıl önce hayal edilemeyecek noktada. Hem komutanlarımıza, Muş, Bingöl, Diyarbakır ve Batman valilerimize sektörlerinde operasyon içerisinde olan İl Jandarma komutanlarımıza, İl Emniyet Müdürlerimize, bütün kahramanlarımıza, milletimizin dualarının yanlarında olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Lice'de 21-24 arası terörist olduğunu biliyoruz. Bazen geçişler oluyor, değerlendiriyoruz.”

Bakan Soylu, açıklamalardan sonra operasyon bölgesindeki komutanlar ve yetkililer ile jandarma konferans ile görüşme gerçekleştirerek bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra komutanlarla birlikte alanda incelemelerde bulunduktan sonra asker ile kahvaltı yaptı. Bakan Soylu'ya dört ilin valisi ve kuvvet komutanları eşlik etti.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal

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