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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşi Hamide Soylu ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Gaziosmanpaşa'da bulunan Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşi Hamide Soylu ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Gaziosmanpaşa bulunan Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. 1004 numaralı sandıkta oy kullanan Soylu,“ Bugün Türkiye'de bir demokrasi havası var. sabah 07 itibariyle bir çok vilayette oy kullanma başladı. Geri kalan vilayetlerde de 08.00 itibariyle oy kullanma başladı. Şuan her hangi bir olay intikal etmiş değil. Bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içinde bugün seçimi kullanacaktır. Bugün söz milletin” dedi.  

Caner Sönmez

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