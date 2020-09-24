İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber Gündem Özel programına konuk oldu

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bu yıl ikna metoduyla 162 kişi terör örgütünden ayrılarak ailesine kavuştu. Bu rakam 3 yılda 700'ü aştı. Sadece ikna metoduyla, ailesiyle temasa giriyoruz. Orada onun nasıl bu tarafa getirilebileceği konusunda çabayı gerçekleştiriyoruz. Sonra da onu getiriyoruz. 2013-2014-2015 yılında 11 bin 900 kişi çıkmış. Kaç kişi gelmiş 156 kişi gelmiş.Terör örgütünün içerisine daha fazla giriyoruz ve ikna ediyoruz. Terör örgütünün gençleri ikna etme kabiliyeti onun devşirmeye çalıştıklarını alıp Türkiye'ye getirme kabiliyetimizden daha az. Türkiye dünyaya örnek bir metot geliştirdi.

ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Bu gün buraya girerken Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. İstihbari olarak biliyoruz. Biz görmeden insansız hava aracıyla takip edip, ondan sonra gerekli operasyonu yapıyoruz. Hangi teröristin nerede yaşadığını nerede bulunduğunu biliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'yu biraz bilseler, bize neden yakalamadınız diye sormazlar. Tendürek'te 4'ümüz yan yana duralım birbirimizi göremeyiz. Kars bölgesinde olağanüstü bir mücadele ortaya koyuldu. İran'dan gelme olasılığı var ama Iğdır'da terörist kalmadı.

PAŞALARIMIZIN TAMAMI TERÖRÜ BİTİRMEYE GİTTİ!

(Terör örgütüne yapılan operasyonlara katılan paşalar) Şu anda orada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti. Bir tayinle gitmedi. Kiminin 5., kiminin 6. şarkı bitirmeye gittiler.

BİR DÖNÜŞÜM HİKAYESİ YAŞANIYOR DOĞU VE GÜNEYDOĞUDA!

Çizre'de bir iş adamı geliyor 500 kişilik tekstil fabrikası kurmak istiyor. Bunu bin 500 yapar mısınız, diyoruz. Orada istikrarsızlık görse yaparım der mi, demez. Terörü görse yaparım demez. Ayakkabı, diğer sektörler, madenler başladı. Terör örgütünden çıktı. Madenler enerjisine ekonomiye katkı sağlamaya başladı. Kömür çinko, bakır, doğu ve güneydoğu her tarafı sahalar gençlik spor, kayak, atletizm gibi başarılar var. Bir dönüşüm hikayesi yaşanıyor doğu ve güneydoğuda. Bunu gören insanlar sokaklarda yatırımlar geliyor. Bütün bunlar moralleri yükseltiyor. Çocukların hayalleri yükseliyor. Bambaşka bir Türkiye'ye doğru orası evriliyor.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE BİRLİKTE TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR NOKTAYA GELDİ!

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçları ile birlikte Türkiye'nin çok iyi bir noktaya geldiğini belirterek, “Başlangıcından itibarin çok farklı bir noktaya geldi.. Gözetleme daha fazla olacak. Terör örgütünün kırsalda etkinliği azalacak. Şehirlerde çok ciddi engellemeler yapılıyor. Onları zamanı gelince söylerim. Şehirde terör olayı engellemişiz bomba yakalamışız hepsini paylaşıyor değiliz. Terör örgütü sürekli tavan tutabilmek için eylemleri kendi adına önemli bir süreç olarak görüyor. Bu konuda Allah nazardan korusun, Allah yardımcıları olsun dualarımız onlarla olsun. İstihbaratımız her yönüyle güzel çalışıyor. Türkiye'yi sarsacak bir çok olayı ses çıkarmadan kahramanlıklarını yapmadın, bizim ortaya koyacağımız sonuç şudur. Milletimiz huzur içiresinde ve özgürlükle evine işine gitsin ailesiyle bir araya gelsin. Seyahat hürriyetini ortaya koysun. Bunu sağlayabilsin.

(Kimlik kartı ile ehliyetin birleştirilmesi) “Bir araya getirdik. Burada benim de var. Burada onu söyleyeceğim. Bu ehliyeti ikisi bir arada. Nüfus İdaresine gidiyor, bunu yükletmek istiyoruz. Çip var, boş 5 hanesi var, bunu yükletiyor ücretsiz. Bir daha bunu kullanmıyor. Süresi bitene kadar kullanmıyor. Niçin uluslararası anlaşmalar, yurtdışına çıkarsa buna ihtiyacı var. Buna bir kolaylık daha sağladık. Yeni kimlik alacak, gidecekler bir kağıt imzalatacağız. Ehliyetimi yükletmesini istiyoruz Ankara'ya basıma gittikten itibaren en fazla 4 günde veriyoruz. Orada yükleniyor olacak ve adrese gidecek. Yeni kimlik alacaklar için nüfus idaresine gitmeyi ortadan kaldırdık. TÜBİTAK'la görüşüyorlar. E imza yüklenecek. SGK sağlık gibi yüklemek için görüşmeler yapıyoruz. Hastaneye gittik bunu verdik olup bitiyor. Ocak ayından sonraki ilk zaman dilimlerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Notere nüfus cüzdanımızı veriyoruz, malımı buradan devret diyorlar çok sahtecilik işi çıkıyor. Şuna bir elektronik kimlik doğrulama sistemi var. Devlet bundan para kazanacak vatandaştan değil. Noterler bunu bekliyor.”

15 TEMMUZ'DAN SONRA BİR KARAR ALDIK!

Bu ülkede 15 Temmuz oldu mu? 15 Temmuz'u fabrikadaki işçi mi yaptı? Alibeyköy Spor Kulübündeki sporcular mı yaptı? Kamu yaptı, yargı darbesi değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine girmiş hainler değil mi? Jandarma ve polisten ayıkladıklarımız değil mi? Bunlar devlete girmiş ve sızmışlar. Orada konuşlanmış ve akıllarını kiraya vermişler. Biz 15 Temmuz'dan sonra bir karar aldık. Dünyanın bütün ülkelerinden güvenlik tahkikatıyla devlet adamı alalım. Bundan masum bir istek yok. Af edersiniz markete adam alırken de kimin ne olduğuna bakıyorsunuz. Kimdir nedir diye bakıyorsunuz.”

ANAYASAYA MAHKEMESİ İLE KİŞİSEL BİR SORUNUMUZUN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL!

Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız noktayı ifade etmeliyiz. Ben de kendi üslubumla bunu ifade etmeye çalıştım. Benim dilim düşünceyi saklamaz. Ne varsa onu ifade etmeye çalışır.

CAN DÜNDAR'I KİM BIRAKTI

“15 Temmuz'da bu Anayasa yok muydu? Nasıl darbe yaptılar? Daha yeni Şırnak Adliyesi'nde bomba yakalandı. Karlov'u kim öldürdü? FETÖ'cü polis öldürdü. Bütün bunlar varken biz devlete adam alırken kılı kırk yarmayalım mı? AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım. Bir de Can Dündar var. Can Dündar'ı kim bıraktı? Kaçtı gitti.”

ANKARA SINIRLARI İÇİNDE BU YIL TESPİT ETTİĞİMİZ FETÖ'CÜ 1600 KİŞİ

Türkiye'de 247 bin FETÖ soruşturması yapmışız. 125 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bunların 44 bin kişisi İçişleri Bakanlığından. Ankara sınırları içerisinde bu yıl tespit ettiğimiz FETÖ'cü 1600 kişi. Bunları mahrem imamlarla, ifadelerle, gaygubet evleri, çalışma evlerinden, ardışık arama soruşturmaları diye kompartımanımız var. Hepsinden bir şey çıkıyor. Ankesörde 19 bin 189 kişiye soruşturma açıldı. Bunun 7 bin 54'ü yani yüzde 39 oranında etkin pişman olduğunu söyledi. Demek ki biz doğru soruşturma yürütüyoruz. Toplam Türkiye'de bin 700 tane vali, vali yardımcısı ve kaymakam ihraç ettik.”

ASIL FETÖ'CÜLER YURTDIŞINDA

Asıl FETÖ'cüler yurtdışında. Aralarında hizipler, ayrışmalar ve küsmeler oluşmuş durumda. Eğer biz mengeneyi içeride iyice sıkarsak hareket alanları daralır. FETÖ büyük bir istihbarat terör örgütüdür. Biz kripto mesajları çözüyoruz.”

SELEFİ YAPILANMASI

Selefi yapılanması ve DEAŞ'a ilişkin, “Bunların arasında bir yapı olduğu aşikar. İkincisi ABD'nin DEAŞ konusundaki tezi kendisine ait bir tezdir. Bu büyük bir oyunun parçası. Ayasofya ile DEAŞ'ın fikri olarak ne çatışması olabilir. Burada kimsenin endişesi olmasın. Milletimizi bu tür tehlikelerden korumak için her türlü çalışmayı yapıyoruz.”

TÜRKİYE'NİN ŞU AN EN BÜYÜK TEHLİKESİ METAMFETAMİNDİR

“Uyuşturucunun PKK ile de bağlantısı var. AB'deki uyuşturucu sisteminin çoğunu PKK yönetiyor. Doğu'dan gelen eroin, Afganistan ve İran üzerinden geliyor. Örneğin skunk batı mahreçlidir. Bonzai de batıdan gelir. Esas bu yıl bizim tehlike olarak gördüğümüz 3 şey vardı. Birincisi esrarın artacağını düşündük. Skunk'un artacağını düşündük. Türkiye'nin şuan en büyük tehlikesi metamfetamindir. Çok tehlikeli bir uyuşturucu. Çok bağımlılık yapan bir şey. En büyük mücadeleyi veriyoruz.”