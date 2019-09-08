İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul ve Ankara için kayyum açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması tartışmaları ile ilgili konuştu. Yapılan seçimlerde İstanbul seçmeninin kararını verdiğini hatırlatan Soylu, “Bu karar demokratik ve hukuki bir karardır. Burada seçilmesinin bir tek sebebi var; ‘Benim elde ettiğim bütçeyle benim mahalli idarelerin müşterek hizmetlerini burada gör. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bana vereceği hizmeti koordine et, çöpümü topla, suyumu akıt, başıma seninle ilgili problem geldiği zaman çözmeye çalış.' Bir belediye ülke yönetmek için seçilmez. Kendi işini iyi yaparsa o halk takdir eder. Türkiye politikalarına hevesli olabilirsiniz. Hedefleriniz de olabilir. Hepimiz buralara Ay'dan gelmedik. Bu milletin içerisinden geldik. Bunu arzu da edebilirsiniz. Ama önce işinizi yapacaksınız. Biz burada bu belediyelerin Diyarbakır, Mardin, Van bunların alınmasını terörle irtibatlarından dolayı olduğunu, niçin alındığını ifade ettim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini de eleştiren Soylu, “Diyarbakır'da ‘Ben sizinle aynı çizgideyim, 16 milyonun selamını getirdim' diyor. Ben İstanbul seçmeniyim. Ben PKK teröristlerini tedavi ettiren, terörist cenazelerine katılan, bir teröristin ismini caddeye verene ben selam göndermedim. Hanımla da konuştum, o da göndermemiş. Bütün bunlar bir belediye başkanının yapması gereken şeyin üstündedir. Bunu ben değerlendirmem, bunu İstanbul seçmeni değerlendirir. Biz orada teröre karşı mücadele ortaya koyuyoruz. Teröre karşı mücadeleyi destekleyen bir kişiyi, onları gönüllendiren bir kişiyi ben içişleri bakanı olarak uyarırım. Bu yaptığın yanlıştır, doğru değildir diye. Biz terörle mücadele veriyoruz. Bırakın da bu işin bu boyutunun nasıl yönetilebileceğini ortaya koyma hakkı bize ait olsun. Bu mücadele yapılırken bu mücadelenin yapıldığı kesime, terör örgütünün görevlendirdiği insanlara moral verenlere söz söyleme hakkımız da olsun” şeklinde konuştu.

İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanmasının gündemde olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Soylu, “Muhtarlığın kendi kuralları var. Belediye başkanlığı, kendi kuralları var. Kaymakam kendi kuralları var. İstanbul ve Ankara, bir başka yere kayyum atanabilmesi için terörle irtibat ve iltisak bulunması gerekir. Bunu ortaya çıkaranlar Diyarbakır, Van ve Mardin'de yaptıklarımızı sulandırmak için yapıyor. İstanbul ve Ankara için kayyum atanması söz konusu değildir. Bu terörle alakalı bir şeydir. Siz terörü destekliyorsanız, yardım ve yataklık yapıyorsanız elbet devlet gereğini yapar. Ne İstanbul ne Ankara'nın bu konuda bir değerlendirmemiz söz konusu değil” açıklamalarında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu şunları şöyledi: 'İstanbul, bir karar verdi. Bir belediye başkanı seçildi. Bu hem demokratik hem hukuki bir karardır. Belediye kendi işini yapar, halkta o zaman takdir eder. Bir belediye, Türkiye'yi yönetmez ya da büyük büyük laflar ederek ortalarda dolaşmaz. Politika yapmak isteyebilirsiniz ama önce işinizi yapın. Diyarbakır'da, Mardin'de ve Van'da görevden alınan belediye başkanlarına "16 milyonun selamını getirdim" dedi. Ben de bir İstanbul seçmeniyim, kimseye selam falan göndermedim. Caddeye terörist ismi verene selam göndermem. Bir yanlış yapılırsa bakan olarak bunu uyarırım.'

ABD ile kara ortak devriyesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Soylu, “Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan'ın bıraktığı bir tek FETÖ'cü yok”

Yurt dışına kaçan FETÖ'cülerle ilgili bilgiler veren Soylu, “Yunanistan bir geçiş ülkesi, birçoğu Avrupa'ya geçiyor transit olarak. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunların birçoğunu yakalıyoruz. Yunanistan genel olarak bazı kaçakları yakalayınca geri gönderiyor. Kaçakları bizim kara sınırlarımıza bırakıyor. Aralarında bir tane FETÖ'cü yok. Son 2,5 yıldır 8 bin civarında FETÖ'cü geçti. Türkiye'ye bıraktıklarında bir tek FETÖ'cü yok. Türkiye'ye karşı farklı bir yaklaşım olmadığını hissetmek mümkün değil. Yunanistan büyük bir network parçası. Kendi adına bir karar ortaya koyuyor değil. Almanya'da hangi politika uygulanıyorsa, Amerika'da hangi politika uygulanıyorsa devam etmekte. FETÖ elebaşı neredeyse büyük akıl oradadır” şeklinde konuştu.

“Bir tek kişiyi bile getirebilmek Türkiye'nin gücünü gösterir”

Kaçan FETÖ'cülerin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini vurgulayan Soylu, “Bunların her biri bizim istihbaratımızın, ikili ilişkilerimizin, dış ilişkilerimizin büyük başarısıdır. Bir tek kişinin getirilebilmesi bile Türkiye'nin gücüdür. Dünyada FETÖ'nün alanını kapatmak için ciddi bir uğraş veriyoruz” dedi.

“Saniyede 100 bin fotoğraf tarıyoruz”

Terörle mücadelede kullanılan yüz tanıma yöntemlerinden bahseden Bakan Soylu, “Geçtiğimiz gün emniyette ilgili birimlerimizi ziyaret ettim. Bizimkiler bir saniyede 100 bin fotoğraf tarıyor. Bu daha başlangıç. Dünyadaki en iyi kapasitelerden bir tanesi” açıklamalarında bulundu.

“5 kilo TNT yakaladık”

Terör eylemlerinin önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını da anlatan Bakan Soylu, dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandığını kaydetti. Mardin'de dün yaşanan çatışmada şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ı da hatırlatan Bakan Soylu, “Dün Tufan müdürümüzü kaybettik. Tufan müdürümüz çok iyi arkadaşımdı, gaziydi. Bir terörist yakalamışlardı, bu terörist yer göstermeye gidiyorlardı. Bir sığınakta bombalar buldular, ikinci yere gittikleri zaman orada bir terörist grubu ile karşılaştılar. Orada maalesef kasığına gelen yarayla şehit oldu. Bu mücadeleler devam ediyor” ifadelerini kullandı.