İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Türkiye'yi daha güvenli bir yer haline getirme konusunda önemli adımların atıldığının altını çizen Bakan Soylu, Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" şiirinden "Tarihin dilinden düşmez bu destan/Nehirler gazidir, dağlar kahraman/Her taşı bir yakut olan bu vatan/Can verme sırrına erenlerindir" dizelerine de yer verdi.

Soylu, "Bir ihanetin karanlığını, umudun aydınlığına çevirmemizin üzerinden tam 5 yıl geçti. Milli irade ve demokrasi uğruna aziz milletimizin ödediği sayısız bedellerin sonuncusu olan 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğumuz direnişin yıl dönümünde 251 şehidimizin özlemi ve ecdadımızdan emanet aldığımız milli şuuru herhangi bir eksiklik olmadan muhafaza etmenin gururu içindeyiz. Şurası açıktır ki o karanlık gecede milli iradeye ve demokrasiye tasallut eden, karanlık planları sabaha varmadan boşa çıkan FETÖ ve onun arkasındaki güçler, asıl darbeyi, ülkemizin o geceden sonra ortaya koyduğu gelişme, kalkınma ve geleceğini yeniden inşa etme azmiyle almışlardır. Kim bilir hangi küresel plana payanda yapmayı hayal ettikleri Türkiye, bugün insansız hava aracı üretiminde dünyada söz sahibi, Doğu Akdeniz'de Libya'ya kadar güvenliğini ve uluslararası haklarını takip edebilen, güney sınırının altında oluşturulmak istenilen statükoya karşı hak ve hukukunu savunabilen, mazluma umut olabilen, tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını sürecinde dahi tüm altyapısıyla başarıyla ayakta kalabilen bir kapasiteye ulaşmıştır. Tüm bu süreç içerisinde, İçişleri Bakanlığı olarak da terör başta olmak üzere pek çok iç güvenlik başlığında ülkemizi daha güvenli bir yer haline getirme yolunda önemli adımlar attık. Terör örgütü PKK'yı tarihinin en düşük eleman seviyesine, en düşük katılım seviyesine ve örgütten kopmaların en yüksek olduğu noktaya hapsetmişken, 15 Temmuz ihanetinin taşeronu FETÖ ile de ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 135 bin 916 operasyon yapılmış, 312 bin 121 gözaltı ve adli makamların kararıyla 99 bin 123 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Şurası açıkça anlaşılmıştır ki, salâlar eşliğinde ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimizin ortaya koyduğu cesaret, 251 şehidimizin, gazilerimizin, o gece tarifsiz bir maneviyatla sokağa inen, diliyle ve kalbiyle ülkesi için dua eden tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu sahiplenme sadece o ihaneti bastırmakla sınırlı kalmamış, geleceğimizi inşa etmek için gereken tüm gücü bizlere ihsan etmiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz'un tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla yâd ediyor; aziz milletimizin geleceğimize de ışık tutan milli irade ve demokrasi zaferini tebrik ediyorum” dedi.

İLGİLİ HABER 15 Temmuz şehidi babası İhsan Ayanoğlu, o karanlık geceyi anlattı