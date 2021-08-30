İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 7 Temmuz 1922'de söylediği, “Türkiye'nin bugünkü mücadelesi, yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye, büyük ve mühim bir gayret sarf ediyor.

Çünkü müdafaa ettiği, bütün mazlum milletlerin, bütün Doğu'nun davasıdır” sözüyle başlayan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Milletimizin tarihe altın harflerle kazıdığı Malazgirt Zaferi'nin, bir anlamda güncellemesi, tahkimi, geleceğe uzanışı niteliğinde olan 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılının coşkusunu yaşıyoruz. Yaklaşık bir asır boyunca dünyanın üstüne karabasan gibi çökmüş bulunan sömürgeci ve emperyalist anlayışa karşı verilen belki de ilk ciddi mücadele olan Kurtuluş Savaşı, mazlum milletler için bir örnek ve ilham kaynağı olmuş, bu yönüyle onların da gurur duyduğu bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Bugün terör, iç savaş, ekonomik ve siyasi istikrarsızlaştırma gibi araçlarla farklı bir şekle bürünmüş olan sömürgeciliğe karşı da Aziz Milletimiz, 30 Ağustos ruhuyla hem menfaat ve çıkarlarına sahip çıkmakta hem de diğer milletlere umut ve ilham vermeye devam etmektedir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'yerli ve milli' olarak kavramsallaştırdığı anlayışla, kendi ürettiği gemilerle Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korurken, yerli insansız hava araçları, helikopterleri ve diğer savunma sanayi ürünleriyle de terörle mücadelesini başarıyla sürdürmektedir. Nitekim Türkiye, teröre karşı ortaya koyduğu bu mücadele ve ürettiği güvenlik kapasitesi ile Suriye, Libya, Karabağ ve Afrika'da mazlum milletlerden yana pozisyon almış, dünyada hak ve adaletten yana olan tavrını, bir büyük devlete yakışır şekilde korumayı bilmiştir. Hem Malazgirt'in, hem 30 Ağustos'un, hem de bugün verdiğimiz mücadelemizin ana karakteri ve güç kaynağı ise Aziz Milletimizin cesareti, feraseti, vicdanı ile tarihinden ve inancından aldığı yüksek karakteridir. Bu vesileyle, ortaya koydukları onurlu mücadele ile bize hem bir gelecek hem de onurlu bir insanlık davasını bir miras olarak bırakan başta büyük zaferin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, o doğum gününün tüm komutanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”



Ali Nargüner

