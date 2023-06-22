İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman

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