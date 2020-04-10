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İçişleri Bakanlığı: '1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir'

İçişleri Bakanlığı: '1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir'
İçişleri Bakanlığı: '1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir'

İçişleri Bakanlığı: '1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir'

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan* Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir.Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır. "

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