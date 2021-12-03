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İçişleri Bakanlığı: '1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı: '1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu'
İçişleri Bakanlığı: '1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 187'ye yükseldi” denildi.

Musa Erdoğan
 

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