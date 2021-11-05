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İçişleri Bakanlığı: '2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı: '2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu'
İçişleri Bakanlığı: '2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu” denildi.

Açıklamada, “Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi” ifadesine yer verildi.

Musa Erdoğan
 

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