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İçişleri Bakanlığı: '3 terörist daha etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı: '3 terörist daha etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı: '3 terörist daha etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, Tunceli kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirilerek toplamda 6 terösristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, açıklamasında ;

''İç güvenlik operasyonları kapsamında; 31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.

Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.

Teröristlerle birlikte,
(2) adet M-16 Piyade Tüfeği
(1) adet AK-47 Piyade Tüfeği
(3) adet El Bombası,
(1) adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.


Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur '2 ifadelerinde bulundu.

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