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İçişleri Bakanlığı: '34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır'

İçişleri Bakanlığı: '34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır'
İçişleri Bakanlığı: '34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır'

İçişleri Bakanlığı, 'Covid-19 salgını sebebiyle bugün 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı :"Covid-19 salgını sebebiyle il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarına devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20.232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1.064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir."

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