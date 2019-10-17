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İçişleri Bakanlığı: '8 sığınak imha edildi'

İçişleri Bakanlığı: '8 sığınak imha edildi'
İçişleri Bakanlığı: '8 sığınak imha edildi'

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında; İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, sığınaklarda çok sayıda silah, çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Sığınaklar içerisinde; 31 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet bixi makineli tüfek, 2 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet zağros keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, 5 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet bombaatar, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 11286 adet kalaşnikof fişeği, 1340 adet bixi fişeği, 1282 adet dragunov fişeği, 64 adet zağros fişeği, 20 adet G-3 mühimmatı, 1 adet bombaatar mühimmatı, 22 adet EYP düzeneği, 244 adet mekanik fünye, 500 gr C-4 patlayıcı, 1 adet PKM makineli tüfek mekanizması, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 21 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet G-3 şarjörü, 2 adet Kanas şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet kamera, 3 adet güneş paneli, 14 adet büyük tüp, 6 adet akü, 108 adet pil, 10 adet EYP yapımında kullanılan devre kartı, 5 adet termal şarj pili, 285 metre sera naylonu , 2 adet çadır, 5 çift mekap ayakkabı, 1 adet jeneratör, 3 adet dürbün, 18 adet cep telefonu, 2 adet araç telsizi, 6 adet el telsizi, 1 adet LCD Televizyon, 100 metre antikron kablo, 550 kg un, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Bölgede ise operasyonların devam edildiği bildirildi.

Mehmet Kalay
 

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