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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

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