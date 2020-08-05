İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Koronavirüs Denetimleri” konulu genelge gönderdi

Kapsamlı denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, genel ve özel kolluk birimleri katılacak. Denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, piknik alanları ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Korona virüs Denetimleri” konulu genelge gönderdi

Genelgede, Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Bu çerçevede farklı tarihlerde çıkarılan genelgelerle belirli aralıklarla veya belirli günlerde denetimler yapılması hususunda valilikler talimatlandırıldığı ifade edildi. Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altı çizilen genelgede, bu sebeple ülke genelinde en kapsamlı korona virüs tedbirleri denetimi yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 6 Ağustos Perşembe günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla “sağlık için hepimiz için” mottosu ile bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirilecek.

Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark, tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il ve ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

Utku Şimşek