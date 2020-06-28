İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 Ocak'tan bu yana...

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 Ocak'tan bu yana...
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 Ocak'tan bu yana...

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92’ye yükseldiğini açıkladı.

Jandarma ve emniyet güçlerinin ikna çalışması sonucu biri Gri Liste'de yer alan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “2013 yılında örgüte katılan, terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.