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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 2, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Hani ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.  Ayrıca, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve  İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran'da  başlatılan  Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında *1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.  Böylelikle,  iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 2, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.

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