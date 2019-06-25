İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Hani ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında *1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 2, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.