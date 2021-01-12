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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Eren-1 Tendürek operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Eren-1 Tendürek operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Eren-1 Tendürek operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, bütün şehitlerin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonlarını başlattı.

İçişleri Bakanlığı, bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kapsamda ilki Tendürek bölgesinde başlatılan “EREN-1 TENDÜREK Operasyonu'nda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 71 personel 72 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.

Yunus Emre Kartal

Bakan Soylu: ''Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağız' 

İçişleri Bakanı Soylu operasyona yönelik açıklamalarında ''Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek‘ten başladık" ifadelerinde bulundu.

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