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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 960 personel görev alıyor.

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri Ara-Bul-Yok et taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Bingöl ilinde “Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit J.Bnb. Adil Karagöz” Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel 71 operasyonel tim görev alıyor.



Oğuzhan Halil Özbek
 

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