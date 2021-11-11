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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hatay’da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 718 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 718 güvenlik gücünün katılımı ile Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hatay'da “Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel ve 62 operasyonel tim görev alıyor.

Ali Nargüner

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