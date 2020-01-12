İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kapan-2 Amanoslar Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kapan-2 Amanoslar Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kapan-2 Amanoslar Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımı ile 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kapan-2 Amanoslar Operasyonu başladı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığınca yeni yılla birlikte başlatılan "Kapan" operasyonları çerçevesinde Hatay'da “Kapan-2 Amanoslar Operasyonu” başlatıldı. Bölücü terör örgütüne büyük darbe vurarak eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamında kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin barınma alanları arasında geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek amacıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen başlatılan operasyonda, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerinin yanı sıra Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel (38 operasyonel tim) görev alıyor. Operasyon çerçevesinde bölücü terör örgütüne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda ele geçirilen bir adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi. "Kapan-2 Operasyonu"nda sığınakların etrafında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmalarına devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele harekatının her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Türk halkının yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Mevlüt Hasgül
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.