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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Turuncu listede yer alan terörist sağ olarak ele geçirilmiştir

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Turuncu listede yer alan terörist sağ olarak ele geçirilmiştir
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Turuncu listede yer alan terörist sağ olarak ele geçirilmiştir

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Turuncu listede yer alan sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K, sağ olarak ele geçirilmiştir.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist  sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir. "

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