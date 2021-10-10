İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İçişleri Bakanlığı: 'Azez'de 1 polis şehit, 3 özel harekat polisi yaralı'

İçişleri Bakanlığı: 'Azez'de 1 polis şehit, 3 özel harekat polisi yaralı'
İçişleri Bakanlığı: 'Azez'de 1 polis şehit, 3 özel harekat polisi yaralı'

Suriye’de PKK/YPG’li teröristlerin polis aracına düzenlediği saldırıda 1 Özel Hareket polisi şehit oldu, 3 polis de yaralandı. Şehit ve yaralılar Türkiye’ye getirildi.

Şehit ve yaralılar Türkiye’ye getirildi - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

Şehit ve yarılılar, olay yerinden tahliye edilerek, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Yaralı polisler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Musa Erdoğan - Mahmud Alhalbi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.