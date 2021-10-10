İçişleri Bakanlığı: 'Azez'de 1 polis şehit, 3 özel harekat polisi yaralı'

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

Şehit ve yarılılar, olay yerinden tahliye edilerek, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Yaralı polisler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Musa Erdoğan - Mahmud Alhalbi