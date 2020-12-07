İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçişleri Bakanlığı: 'Bingöl'de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi'

İçişleri Bakanlığı: 'Bingöl'de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi'
İçişleri Bakanlığı: 'Bingöl'de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi'

İçişleri Bakanlığı, Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrarın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım operasyonları kapsamında; Bingöl'de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek üzere İl Jandarma Komutanlığınca operasyonlara devam edildiği belirtilerek, bu kapsamda; Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında 40 tim ve 535 personel ile gerçekleştirilen operasyonda, 16 ayrı noktada; terör örgütüne ait 6 adet depo ve 7 adet sığınak tespit edildiği kaydedildi.

Tespit edilen depo ve sığınaklarda ele geçirilen malzeme ise şöyle açıklandı:

"900 adet 7,62 mm. fişek, 1 adet EYP düzeneği, 1 adet güneş paneli, 1 adet akü, 10 adet büyük tüp, 9 adet küçük tüp, 135 kg toz esrar ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi."
Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

Hasan Özkan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.