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İçişleri Bakanlığı: 'Bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir'

İçişleri Bakanlığı: 'Bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir'
İçişleri Bakanlığı: 'Bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir'

İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 1 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçılarının (YTS) ülkesine iade edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Alman Vatandaşı 1 YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 196 olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 196 olmuştur.”

Mehmet Kalay
 

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