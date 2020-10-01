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İçişleri bakanlığı dün duyurmuştu: Otellere ‘HES' kodu denetlemesi yapıldı

İçişleri bakanlığı dün duyurmuştu: Otellere ‘HES' kodu denetlemesi yapıldı
İçişleri bakanlığı dün duyurmuştu: Otellere ‘HES' kodu denetlemesi yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu genelgesi kapsamında Edirne’deki otellere HES kodu denetlemesi yapıldı.

Edirne şehir merkezinde bulunan otelleri denetleyen polis ekipleri, otel görevlilerinin gelen misafirlerin HES kodu kayıtlarını alıp almadığını kontrol etti. Polis ekipleri, HES kodu incelemesinin yanı sıra, korona virüs tedbirleri kapsamında otellerde alınan tedbirleri de denetlendi. Denetimlerde, tüm otel işletmelerinin korona virüs tedbirlerini uyguladığı görüldü.

Otel görevlisi Tülay Gürhan, genelgeyi duyduktan sonra gelen misafirlerin HES kotlarını almaya başladıklarını belirterek, "Türk misafirlerde sorun yok. Yabancı misafirlere de biz kendimiz alıyoruz" dedi.

Maske denetimi de yapıldı

Kent merkezinde cadde, sokak ve açık alanlarda korona virüs denetimlerine de aralıksız devam eden polis ekipleri, Saraçlar Caddesi'nde maske denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşların çoğunun maske kuralını uyguladığı görülürken, zaman zaman iş yerleri önünde sosyal mesafeye kuralına uymayan vatandaşların olduğunu gören polis ekipleri vatandaşları uyardı.

Şener Urfa
 

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