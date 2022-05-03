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İçişleri Bakanlığı duyurdu: '1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: '1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu'
İçişleri Bakanlığı duyurdu: '1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2021 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 28'e yükseldi" denildi.

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