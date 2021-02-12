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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt illerinde "Eren-10 Gabar Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 73 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “Eren-10 Gabar Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 73 personel, 68 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 58 işbirlikçi yakalandı. Operasyonlarda 213 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Eren Operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği bildirildi.

Hasan Özkan

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