İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2.218 personel görev alırken, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.218) personel (129) operasyonel timin görev alacağı kaydedildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları'nın halkın desteği ile İnançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

Ali Nargüner - Engin Yağcı