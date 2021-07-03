İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Bakanlığın konferans salonunda yapılan açıklamada Çataklı, 1 Temmuz itibari ile normalleşmeye dönüldüğünü fakat kurallara hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Bundan sonra aşı uygulamalarının etkisiyle o günleri geride bırakmış olmayı umut ediyoruz. Virüsün sinsi hortlayabilen bir yapısı olduğunu 1,5 yıllık sürede hepimiz tecrübe ettik” diye konuştu.

“Türkiye terör ile mücadele ediyor birileri de terör ile mücadeleyle mücadele ediyor”

Dünyada ne olursa olsun aksatmayacakları tek faaliyetin terör örgütleri ile olan mücadele olduğunu vurgulayan Çataklı, “Başta bize silah doğrultmuş PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin tamamen bitirilmesi ve son teröristin etkisiz hale getirilmesidir. ‘Etkisiz hale getirildi' kavramında ise bir açıklama yapmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bu konuda bir manipülasyonla karşılaştık. Bir köşe yazarı bizim daha önce ‘Etkisiz hale getirildi' olarak duyurduğumuz bir teröristin itirafçı olmasını bir çelişki olarak yansıtmış, bunun ölü olması gerektiğini ifade etmiş .Devletin terör terminolojisinde ‘Etkisiz hale getirilmiş terörist' kavramı ölü, yaralı veya teslim olmuş terörist demektir. Yani eylem yapamayacak durumdadır. Üzücü olan şu Türkiye terör ile mücadele ediyor birileri de terör ile mücadeleyle mücadele ediyor” şeklinde konuştu.

“2021 Haziran ayında toplam 12 terör eylemi engellenmiştir”

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 yılı Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak üzere 11 bin 914 kırsal operasyon, terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet gösteren hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik olarak 1456 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Aranılanlar Listesi'nde yeşil kategoriden 1, turuncu kategoriden 2, gri kategoride aranan 4 olmak üzere toplam 7 üst düzey teröristinde aralarında bulunduğu toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 92 teröristten 25 ölü, 46 sağ, 21 ise gerek jandarmamıza gerekse emniyetimize teslim şeklinde gerçekleşmiştir. Bu teröristlerden 65'i PKK/KCK, 26'sı DEAŞ, 1'i ise sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütleri ile irtibatta olduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen PKK/KCK'dan 601, FETÖ'den 1709, DEAŞ'tan 307, sol terör örgütlerinden 44 olmak üzere 2 bin 661 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 401'i adli makamlarca tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Haziran ayında 29 sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. 64'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 112 silah, 12 adet mayın/EYP, 26 adet el bombası ve geçen aya göre yüzde 451 artış ile 2 ton 21 kilogram patlayıcı madde ve 18 bin 137 adet mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2021 Haziran ayında toplam 12 terör eylemi engellenmiştir” açıklamasında bulundu.

İlkbahar-Yaz Operasyonları ve EREN Operasyonları

15 Nisan'da başlayan ve 1 Ekim'e kadar sürecek olan İlkbahar-Yaz Operasyonları ve EREN Operasyonlarına değinen Çataklı, “Şu ana kadar 287 barınma alanına yönelik 4 bin 821 operasyon yapılmıştır. Ekim ayına kadar ki hedef operasyon sayımız ise 9 bin 630'dur. 15 Nisan'da bugüne kadar icra edilen operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirilmiş, 308 sığınak imha edilmiş, 151'i ağır ve uzun namlulu 171 silah, 105 el bombası, 103 adet mayın/EYP, 2 ton 444 kilogram patlayıcı, 28 bin 462 mühimmat ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan EREN Operasyonları 15 ayrı bölgede devam etmektedir. Bu bölgelerde bugüne kadar 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 115 işbirlikçi yakalanmış, 850 sığınak imha edilmiş, 264 silah, 187 mayın/EYP, 381 el bombası, 662 kilogram patlayıcı ile 66 bin 631 mühimmat ele geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

“PKK aynı zamanda bir uyuşturucu ticareti örgütüdür”

Türkiye'nin uyutturucu ile büyük bir mücadele içerisinde olduğunu altını çizen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Bu mücadeledeki başarımız bizzati Avrupa Birliği ile Birleşmiş milletler tarafından yayınlanan raporlarda da yer almaktadır. Dünyada sentetik ve doğal uyuşturucu madde üretimi çok büyük bir hızla artmaktadır. Uyuşturucunun en büyük tacirleri terör örgütleridir. PKK bu sektörün ana holdingi konumundadır. PKK aynı zamanda bir uyuşturucu ticareti örgütüdür. Avrupa uyuşturucu piyasasının neredeyse tamamına yakını PKK'nın elindedir ki bu da yayınlanan yabancı raporlarda da yer almaktadır. Uyuşturucu le mücadelede Haziran ayında gerçekleştirilen 17 bin 626 operasyonda 22 bin 986 kişi gözaltına alınmış, 1.686 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 1 ton 796 kilogram esrar, 60 kilogram skank, geçen aya göre yüzde 39'luk artış ile 1 ton 844 kilogram eroin, 11 kilogram kokain, 246 kilogram sentetik uyuşturucu olan bonzai, 192 kilogram metamfetamin, 111 bin 911 adet ekstazi, geçen aya göre yüzde 608'lik artış ile 540 bin 985 adet kaptagon, geçen aya göre yüzde 1176'lık artış ile 1 milyon 934 bin 491 adet sentetik ecza ve yine geçen aya kıyasla yüzde 218 artışla 34 milyon 971 bin 427 kök kenevir ele geçirilmiştir. Bu arada 21 Haziran'da Hollanda'da yakalanan 145 kilogram kokainin istihbaratının tarafımızdan verildiğini bilgisini paylaşmak isterim. Çalışmalarımız sayesinde 2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken, 2020'de bu sayı yüzde 66 azalışla 314'e düşmüştür” diye konuştu.



Yunus Emre Kartal - İbrahim Berat Yılmaz