İçişleri Bakanlığı: 'Ekim ayında kırsal alanda 10 bin 230 operasyon, şehirlerde ise bin 539 operasyon yapıldı'

İçişleri Bakanlığı Ekim ayı bilgilendirmesi için yayınladığı raporda yapılan operasyonlarda toplam 120 terörist etkisiz hale getirildiği bildirilirken, Siber suçlarla mücadelede kapsamında ise 2020 yılı Ekim ayında, 8 bin 99 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışmada 2 bin 658 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca İzmir'de yaşanan deprem sonrasında halkı kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen paylaşımlar yapan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi. Raporda İzmir depremi sonrası yapılanlar konusunda da bilgi verildi.

Raporda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Ekim ayında kırsal alanda 8'i büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 230 kırsal operasyon, şehirlerde bin 539 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 41'i ölü, 66'sı sağ, 13'ü ise teslim olmak üzere toplam 120 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin ise 92'si PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 4'ü sol terör örgütü mensubu olduğu bildirildi. Ayrıca terör örgütlerine yardım / yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK 625, FETÖ/PDY bin 602, DEAŞ 313, sol terör örgütü 160 olmak üzere toplam 2 bin 700 şüpheli gözaltına alınmış, 422 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde Ekim ayında; 96 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 136 silah 79'u ağır ve uzun namlulu silah) 50 adet mayın/eyp, 99 adet el bombası, 350 kg patlayıcı (61 kg'ı plastik) madde, 17 bin 550 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Yıldırım Operasyonları'nda 97 terörist etkisiz hale getirildi

13 Temmuz itibari ile başlatılan “Yıldırım Operasyonları” 12 ayrı bölgede 14 bin personel ile devam ediyor. Operasyonda bugüne kadar; 97 terörist etkisiz hale getirilirken, 51 işbirlikçi yakalandı. Aynı operasyonlarda 173 mağara/sığınak imha edilirken, 124'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 133 silah, 60 eyp, 145 kg patlayıcı madde, 116 adet el bombası, 101 bin 556 mühimmat, 36 milyon 344 bin 694 kök kenevir, 10 ton 189 kg esrar, 10 kg eroin ve 246 kg metamfetamin ile çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ve Kaçakçılık

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 18 bin 357 operasyonda 24 bin 976 kişi gözaltına alınırken, bin 561 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı. Yapılan operasyonlarda; 9 ton 727 kg esrar, 179 kg skunk, 1 ton 555 kg eroin, ilk 9 ay toplamından yüzde 47 daha fazla olmak üzere 463 kg kokain, 101 kg afyon, 82 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 369 kg metamfetamin, 498 bin 960 adet extacy, 511 bin 475 adet captagon, 123 bin 787 adet sentetik ecza, 1 milyon 642 bin 421 kök kenevir ele geçirildiği açıklandı. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 334 operasyonda 3 bin 520 kişi gözaltına alınırken, 59 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı. Yapılan operasyonlarda ise 597 bin 859 paket kaçak sigara ve 296 bin 363 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kadına şiddet ve asayiş olayları

Kadına karşı şiddet olaylarında Ekim ayında 24 kadın yaşamını yitirmiştir. 2020 yılının ilk 10 ayında ise hayatını kaybeden toplam kadın sayısı 212 olduğu bildirildi. Asayiş verilerinde ise 2019 - 2020 yıllarının ilk 10 ayları değerlendirildiğinde; Ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen suçların günlük ortalama olay sayıları; oto hırsızlığında 19'dan yüzde 5 azalışla 18'e, otodan hırsızlıkta 94'ten yüzde 19 azalışla 76'ya, kapkaç olaylarında 10'dan yüzde 30 azalışla 7'ye, iş yerinden hırsızlık olaylarında 114'ten yüzde 13 azalışla 99'a geriledi. Evden hırsızlık günlük ortalama olay sayıları; ülke genelinde 176'dan yüzde 11 azalışla 157'ye İstanbul'da 40'dan yüzde 13 azalışla 35'e, Ankara'da 6'dan yüzde 50 azalışla 3'e, İzmir'de 7'den yüzde 14 azalışla 6'ya düşürüldüğü açıklandı.

Ülke genelinde korona virüs denetimleri

Açıklanan raporda salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 16 milyon 161 bin 26 denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca 232 bin 300 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapıldığı bildirildi.

8 bin 99 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı

Siber suçlarla mücadelede kapsamında 2020 yılı Ekim ayında, 8 bin 99 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışma çalışmada tespit edilen 2 bin 658 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 251 kişiden 10'u ise adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca 30 Ekim'de İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan; 66 kişi tespit edildi. Bunların 30'u gözaltına alınarak, 3'ü tutuklandı.

Kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 627 bin 991

Yayınlanan raporda düzensiz göçle mücadelede, bin 519'u denizlerde olmak üzere toplam 10 bin 34 düzensiz göçmen yakalanmış, 485 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 416 bin 176, bugün itibariyle Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 627 bin 991 kişidir.

188 ölümlü trafik kazasında 202 kişi hayatını kaybetti

2020 yılı Ekim ayında meydana gelen 188 ölümlü trafik kazasında 202 kişi hayatını kaybettiği bildirilen raporda 14 bin 703 yaralanmalı trafik kazasında 22 bin 34 kişi yaralanmış, 29 yaya meydana gelen kazalarda olay yerinde hayatını kaybetmiştir. 2020 yılının ilk 10 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde; kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısı 2 bin 153'ten yüzde 12,5 azalışla bin 883'e, ölümlü trafik kazası bin 774'ten yüzde 8 azalışla bin 629'a, yaralanmalı trafik kazası 145 bin 598'den yüzde 13,5 azalışla 125 bin 838'e, yaralı sayısı 242 bin 947'den yüzde 19 azalışla 195 bin 896'ya, olay yeri yaya can kaybı 311'den yüzde 22 azalışla 243'e düştüğü ifade edildi.

İzmir Seferihisar depremi

30 Ekim cuma günü, Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 114 vatandaş hayatını kaybederken, bin 35 vatandaş yaralandı. Deprem sonrası yürütülen arama -kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerine AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, STK'lar ve belediyelerden toplamda 8 bin 349 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile bin 206 araç katılmıştır.

Depremden etkilenen vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için; Aşık Veysel Rekreasyonu alanına 827, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı'na 215, Buca Hipodromu'na 194, Buca Stadında 159, Seferihisar İlçesi Sığacık Bölgesine 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı'na 171, Eceler Parkı 130, Smirnia Meydanı 300, Bayraklı Paten Parkı 110, 75. Yıl Parkı 50, Tepekule Mahallesi'ne 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 405 adet olmak üzere, İzmir genelinde 2 bin 821 adet çadır kurulmuştur. Boş kurulu bin çadır rezerv için tutulduğu açıklandı. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 bin 6 battaniye, 10 bin 222 yatak, 9 bin 460 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve bin 21 ısıtıcı dağıtıldı. Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 426 bin 785 kişi/öğün yemek hizmeti sağlanırken 103 bin 34 sıcak ve soğuk içecek, 166 bin 575 ikram malzemesi ve 142 bin 199 adet su dağıtıldı. Çalışmalar 484 personel ve 42 araç ile sürdürüldüğü ifade edildi.

Psikososyal destek çalışma grubundan 452 personel 38 araç ile sahada çalışmalara katılmıştır. 4 mobil sosyal hizmet merkezi aracı da bölgeye sevk edilmiştir.

Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD başkanlığı tarafından 13 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 10 milyon TL, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL'lik kaynak aktarılmıştır. Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30 bin TL eşya yardımı yapılacaktır. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Seferihisar'da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, valilik tarafından yardım yapılacağı paylaşıldı.

Yunus Emre Kartal