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İçişleri Bakanlığı: 'Eren-7 ve Eren-1 Operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı: 'Eren-7 ve Eren-1 Operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı: 'Eren-7 ve Eren-1 Operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Eren-7 ve Eren-1 Operasyonları kapsamında toplamda 4 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada : "Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri desteğinde, icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca, böylece Eren Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen bölücü örgüt mensubu sayısı, Tunceli'de 1, Hakkari'de 8, Van'da 3 olmak üzere 12'ye yükseldiği belirtilerek bölgede operasyonlara devam edildiği bilgisi verildi.

Mustafa Cenik

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