İçişleri Bakanlığı: 'Eren Abluka -5 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen ‘'EREN ABLUKA-5 Operasyonunda'' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan ÇAKICI yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın hastanede tedavisi sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun” denildi.

Hidayet Türkyılmaz