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İçişleri Bakanlığı: ‘Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: ‘Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: ‘Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin’de 569 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan’ Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin ilinde ‘Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan (BAGOK)' Operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 569 personel 38 ve operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Ali Nargüner
 

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