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İçişleri Bakanlığı: 'Gerçekleştirilen operasyonlarda 267 şahıs gözaltına alınmıştır'

İçişleri Bakanlığı: 'Gerçekleştirilen operasyonlarda 267 şahıs gözaltına alınmıştır'
İçişleri Bakanlığı: 'Gerçekleştirilen operasyonlarda 267 şahıs gözaltına alınmıştır'

İçişleri Bakanlığı, yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106'sı Türk, 161'i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınırken, operasyonlar neticesinde şahıslarla bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda; 3 adet tüfek, 3 adet tabanca, 776 adet fişek, yaklaşık 2 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS'lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 69 yabancı uyruklu şahıs gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Yunus Emre Kartal
 

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