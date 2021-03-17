İçişleri Bakanlığı: 'İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu'

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2019 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle; 2021 yılı çerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 35'e ulaştı” denildi.

Musa Erdoğan