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İçişleri Bakanlığı: 'Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı: 'Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu'
İçişleri Bakanlığı: 'Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinden kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sınırlamızda ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte çözülme hızlandı, son yılların en üst seviyesine çıktı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna faaliyetleri eklenince örgütten kopuşlar kaçınılmaz oldu. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine tek tek teslim olan teröristlere bugün yenileri eklendi. Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı. Güvenlik güçleri tarafından terör örgütünün çözülmesine yönelik çalışmalara artan bir kararlılıkla devam ediliyor” denildi.

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