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İçişleri Bakanlığı: 'Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok'

İçişleri Bakanlığı: 'Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok'
İçişleri Bakanlığı: 'Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok'

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz’de çeşitli noktalarda çıkan orman yangınlarında terör ve sabotaj bulgusunun görülmediğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bölücü terör örgütü tarafından Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ilgili kurumlar, Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir.

Bu konuda herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmi kanallar tarafından kamuoyuna yapılmakta olup bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir “ denildi.

Muhammet Mücahit Dereli

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