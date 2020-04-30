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İçişleri Bakanlığı: 'Kars kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı: 'Kars kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı: 'Kars kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında devam eden operasyonda 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesi ile son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 1 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca bölgede devam eden operasyonlar tamamlanmıştır. Kasım 2019 tarihinde aynı bölgede etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte Kars Kağızman kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütünün sözde Çemçe Grubu imha edilmiştir" denildi.

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