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İçişleri Bakanlığı: 'Nusaybin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı: 'Nusaybin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı: 'Nusaybin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-31 operasyonu çerçevesinde Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eren Abluka-31 operasyonu çerçevesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Nusaybin ilçesinin Ömeryan kırsalında 05 Eylül 2022 günü operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "J-SİHA, JİKU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Karma timlerinin katılımıyla icra edilen operasyon kapsamında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte (2 adet M16 piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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