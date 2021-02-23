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İçişleri Bakanlığı: "PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 29'a yükseldi" denildi.

Utku Şimşek
 

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