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İçişleri Bakanlığı: 'PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı: 'PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu'
İçişleri Bakanlığı: 'PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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