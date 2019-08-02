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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '43 kişi tutuklandı'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '43 kişi tutuklandı'
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '43 kişi tutuklandı'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişi gözaltına alındığını, 43 kişi tutuklandığını açıkladı.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Temmuz ayında kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi tutuklanmıştır

Temmuz ayında kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 270 bin 270 litre kaçan akaryakıt ve 920 bin 247 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerini alacağız.

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