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İçişleri Bakanlığı: 'Tunceli'de Turuncu Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı: 'Tunceli'de Turuncu Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı: 'Tunceli'de Turuncu Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Mehmet Kalay
 

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